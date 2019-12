Leandro Paredes continua a essere un obiettivo della Juventus. Ma a che punto è la trattativa per il centrocampista argentino?

Il mercato di gennaio sta per iniziare. La Juventus potrebbe acquistare qualche rinforzo per alzare il livello della rosa. Un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino sta trovando poco spazio al Paris Saint-Germain e desidererebbe cambiare aria e cercare fortuna altrove già in questa sessione invernale.

Paredes alla Juventus, Calciomercato: trattativa ferma?

Il 25enne potrebbe essere inserito in uno scambio con Emre Can, destinato a lasciare la Juventus e che potrebbe approdare in Ligue 1. L’asse Torino-Parigi negli ultimi giorni sarebbe stato molto caldo. Però, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Sky Sport’, la trattativa per arrivare all’ex Zenit San Pietroburgo in questo momento sarebbe in fase di stallo.

Ora resta da capire quali saranno le intenzioni della Juventus. Le sensazioni è che prima di affondare il colpo i bianconeri penseranno prima a sfoltire la rosa. Il nome di Paredes però è uno di quelli monitorati sempre con grandissima attenzione. Le prossime settimane saranno quelle decisive

