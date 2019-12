Perin lascia la Juventus: addio su Instagram

Mattia Perin ha ufficialmente lasciato la Juventus: l’addio è stato commentato anche dall’ormai ex portiere dei bianconeri su Instagram: le sue parole.

La notizia era ormai nell’aria da qualche giorno ma adesso sembra essere tutto ufficiale: Mattia Perin ha ufficialmente lasciato la Juventus e si trasferirà al Genoa.

Quest’oggi il portiere effettuerà le visite mediche con il club dei rossoblu con cui qualche anno fa è letteralmente esploso e, grazie alle sue prestazioni, è stato in grado di vestire per qualche stagione la maglia dei bianconeri.

Il post su Instagram è pieno di orgoglio per aver vestito la maglia dei piemontesi ed ha voluto ringraziare tutti quanti e, soprattutto, ha spiegato quello che in realtà era chiaro già da tempo: la Juve è molto più di una squadra ma è anche e soprattutto una mentalità, uno stile di vita vincente.

Perin lascia la Juventus: il saluto social

Il ragazzo ha infatti svelato che ha imparato davvero che cosa significa “dover saper vincere” e questo sicuramente ritornerà utile in tutto il resto della sua carriera che, lo ricordiamo, avrebbe potuto anche essere al Benfica quest’estate.

Purtroppo, però, in estate qualcosa è andato storto: il ragazzo non ha passato le visite mediche ed è tornato mestamente in bianconero dove è finito fuori rosa.

Adesso Mattia Perin giocherà al Genoa dove dovrà ritagliarsi una maglia da titolare con Radu: chi avrà la meglio?

