Calciomercato Juventus, quale futuro per Buffon?

Quale sarà il futuro di Gigi Buffon? L’estremo difensore non sembrerebbe avere intenzione di appendere i guantoni al chiodo.

647 presenze in Serie A. Gigi Buffon ha raggiunto un altro record, agguantando Paolo Maldini. I due sono i giocatori più longevi del campionato italiano, ma l’estremo difensore può ovviamente ancora migliorarsi. Anche perché il portiere non sembra essere intenzionato ad appendere i guantoni al chiodo.

Quale sarà quindi il futuro di Buffon? Secondo le ultime indiscrezioni, il buon Gigi potrebbe essere pronto a prolungare il suo contratto con la Juventus per un altro anno. La società bianconera sarebbe ben felice di avere a disposizione l’ex Psg anche per la prossima stagione. La sua esperienza e la sua personalità sono senza alcun dubbio un’arma in più.

A contare però sarà senza alcun dubbio la tenuta fisica e mentale. Quest’ultima però appare ancora su livelli importanti. Il 41enne ritiene di poter essere ancora una figura e un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Il ritiro è ancora lontano. Di battaglie da combattere e di record da battere ce ne sono ancora tanti.

