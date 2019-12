Nome nuovo per il mercato della Juventus. I bianconeri avrebbero infatti messo gli occhi su Marc André Ter Stegen, portiere del Barcellona.

Un Perin che trova pochissimo spazio e che a gennaio potrebbe salutare e un Buffon che a fine stagione, visto il tempo che scorre inesorabilmente, potrebbe decidere di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Ed è per questo che la situazione portieri in casa Juventus meriterebbe un’analisi approfondita. I bianconeri potrebbero infatti essere costretti cercare sul mercato un estremo difensore da affiancare a Szczesny. Un nome sul taccuino potrebbe essere quello di Ter Stegen.

Ter Stegen alla Juventus, Calciomercato: clausola astronomica per il portiere

Arrivato al Barcellona nel 2014, il tedesco ha dimostrato tutto il suo valore e le sue qualità, affermandosi come uno dei portieri migliori al mondo. Ed ecco che, secondo quanto svelato da ‘Mundo Deportivo’, i bianconeri avrebbero messo gli occhi sull’ex Borussia Mönchengladbach. La concorrenza però è di quella pesanti, in quanto è rappresentata da Bayern Monaco e Psg.

I teutonici sono alla ricerca dell’erede di Neuer, mentre i transalpini, non pienamente convinti del rendimento di Navas, vorrebbero affiancargli un altro portiere. La Juventus, come detto, dal canto suo ha la necessità di acquistare un estremo difensore di livello. Ter Stegen potrebbe essere il nome giusto, ma il vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dal costo dell’operazione. Infatti nel contratto del 27enne è presente una clausola rescissoria di ben 180 milioni di euro. E per di più il Barcellona, che rappresenterebbe ancora la priorità per il giocatore, sembrerebbe essere intenzionato a rinnovargli il contratto fino al 2020. Un affare difficile, che al momento resta soltanto un’idea affascinante. Ma del futuro non v’è certezza.

