Juventus, Cuadrado adesso è un top player: ecco perchè

Juan Manuel Cuadrado può essere considerato un vero e proprio top player della Juventus per quest’anno: ecco che cos’è cambiato il colombiano terzino.

Juan Manuel Cuadrado è il vero e proprio top player della Juventus di questo 2019. Dopo un’estate in cui è sempre stato considerato un giocatore che con Maurizio Sarri avrebbe trovato pochissimo spazio, è diventato ben presto un elemento a dir poco imprescindibile tra le fila della Vecchia Signora sebbene sia posizionato in un altro ruolo: quello di terzino.

Certo, per lui non è stata certamente una novità in quanto aveva già ricoperto quel ruolo quando militava nel Lecce -per altro con ottimi risultati- ma poi alla Fiorentina è riuscito ad esplodere come esterno offensivo.

Cuadrado top player della Juventus

Quest’anno, più per necessità che per vera e propria volontà di provarlo lì in quella posizione, è riuscito ad esplodere nuovamente lì, a destra, in difesa, dando alla manovra quell’esplosività e quell’estro che di fatto alla squadra mancava.

La sua assenza in certi momenti è mancata in quanto da quella parte né Danilo né De Sciglio (usato prevalentemente a sinistra ormai come alternativa ad Alex Sandro) riescono a garantire quella qualità in entrambe le fasi che riesce a fare lui.

Insomma, staremo a vedere se anche nella seconda fase della stagione il ragazzo riuscirà ad essere altrettanto decisivo.

