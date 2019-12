Calciomercato Juventus, Raiola porta un baby fenomeno

Calciomercato Juventus, asse con Mino Raiola: alleanza con il potente agente ed i bianconeri per portare a Torino un baby fenomeno? Le ultime news.

Sfumato Haaland, che è diventato un giocatore del Borussia Dortmund, sembra rinforzarsi nonostante tutto l’asse di calciomercato Juventus tra Mino Raiola ed i bianconeri.

Il potente agente, infatti, che detiene il mandato per trattare Paul Pogba altro obiettivo della Vecchia Signora, starebbe valutando l’ipotesi di portare Donyell Malen a Torino.

L’attaccante classe 1999 di proprietà del PSV è diventato oggetto del desiderio di moltissimi top club italiani e non solo e tra questi ovviamente risulta esserci anche la Juve. Fabio Paratici e Pavel Nedved sotto traccia sono al lavoro per portare in Serie A, in Italia, il ragazzo sul cui talento nessuno ha mai avuto nulla da ridire.

Calciomercato Juventus, Malen in Serie A: Raiola ci pensa

Complice la sua giovanissima età, inoltre, il ragazzo possiede enormi margini di miglioramento che lo inseriscono tra i migliori di tutta Europa. Il costo del suo cartellino, però, al momento è e rimane molto alto: la base di partenza è di circa 50 milioni di euro e per questo motivo moltissime concorrenti si sarebbero un pochino tirate indietro.

Anche la Juventus non sembra avere intenzione di voler spendere quella cifra ma, ciò nonostante, vorrebbe comunque fare un tentativo con il potente agente Mino Raiola per provare a cercare di capire se esistono margini di manovra.

