E’ pronta un’offerta del Barcellona per arrivare a De Ligt della Juventus già nella finestra di calciomercato di gennaio? Mino Raiola, però, è stato chiaro.

Matthijs De Ligt sta diventando ogni giorno che passa l’oggetto del desiderio sempre più forte del Barcellona per quanto riguarda questo calciomercato di gennaio che ha ufficialmente preso il via quest’oggi. La Juventus in estate ha speso davvero tantissimi soldi per portarlo a Torino e lo ha considerato il presente ma anche e soprattutto il futuro della sua Juventus: 75 milioni di euro per strapparlo all’Ajax, battendo la concorrenza di mezza Europa che lo voleva acquistare dagli olandesi.

Mino Raiola, però, ha deciso di aprire un canale preferenziale proprio con la Vecchia Signora: arrivato a Torino, però, il ragazzo in questi sei mesi non ha reso quanto preventivato in partenza. Certo, qualche difficoltà era normale aspettarsela ma, allo stesso tempo, il ragazzo ha deluso ed ecco che i blaugrana hanno si rifanno sotto.

L’offerta? Al momento non è ancora arrivata ma secondo quanto riportato da AS il Barça avrebbe individuato proprio il nazionale olandese come il sostituto naturale di Piqué che ormai tra qualche tempo dovrà necessariamente appendere le scarpette al chiodo.

De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juventus: sostituirà Piqué

La sua giovanissima età De Ligt è senz’altro uno dei migliori prospetti per il futuro ma alla Juventus non sembra aver convinto a pieno: l’impatto con la Serie A è stato forse più duro del previsto ma la sensazione è che Paratici e tutta la dirigenza voglia concedergli altri sei mesi e poi, un domani, si tireranno le somme.

De Ligt, che in questo momento pensa solo ed esclusivamente ai colori bianconeri, in estate potrebbe decidere di cambiare già aria dopo una sola stagione qualora le cose non si dovessero mettere bene. I catalani sono alla finestra.

