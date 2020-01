Adrien Rabiot è uno dei giocatori più discussi della Juventus targata Sarri. Ma quale sarà il futuro del centrocampista francese?

Nonostante qualche piccolo segnale nel finale del 2019, Adrien Rabiot non ha convinto in questa prima parte di stagione. Tante erano le aspettative sul centrocampista francese, arrivato in estate a parametro zero. Aspettative che al momento sono rimaste in gran parte deluse. Quale sarà quindi il suo futuro?

Calciomercato Juventus, quale futuro per Rabiot?

Difficilmente la Juventus lascerà partire il giocatore a gennaio. La società bianconera sembrerebbe voler aspettare ancora. Servirà però una risposta importante dal campo. Nel caso in cui il club piemontese dovesse cambiare idea non mancherebbero certo le pretendenti. Rabiot ha infatti molti estimatori, soprattutto in Premier League.

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Calciomercato.com’ l‘Everton sarebbe la squadra più interessata e attiva. Il tutto avverrebbe su richiesta del nuovo allenatore Carlo Ancelotti, alla ricerca di un rinforzo di livello a centrocampo. L’ultima offerta dei Toffees consisterebbe in un prestito oneroso con diritto di riscatto, con 5 milioni di euro subito sul piatto e l’ingaggio pagato interamente dagli inglesi. Occhio anche all’Arsenal e al Tottenham. La Juventus per ora però intende resistere. Il francese dovrà comunque dare dei segnali. Altrimenti gli scenari potrebbero cambiare.

