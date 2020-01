Emre Can è uno di quei giocatori il cui destino sarà deciso nel calciomercato di gennaio. Il tedesco lascerà la Juventus in questa sessione invernale?

Quale sarà il futuro di Emre Can? Questa è senza alcun dubbio la domanda che si sta ponendo gran parte del popolo bianconero. Il centrocampista tedesco sembra essere ampiamente fuori dal progetto tecnico-tattico di Maurizio Sarri, ma la Juventus deve ancora compiere una scelta.

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: ritorno di fiamma di una big inglese

La pista più calda sembrerebbe essere quella del Psg e di uno scambio con Paredes, in uscita dai transalpini, dove sta trovando poco spazio. L’intesa tra i due club appare però abbastanza lontana. Ed è per questo che potrebbero spuntare altre soluzioni. Occhio all’ipotesi Bundesliga. Il Borussia Dortmund e l’Hertha Berlino sarebbe infatti da tempo sul giocatore. Negli ultimi giorni starebbe però prendendo quota la destinazione Premier League.

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Espn’, il Manchester United potrebbe tornare alla carica per l’ex Liverpool, visto anche il sempre più probabile addio di Pogba. I Red Devils già in passato si erano interessati al 25enne, ma la trattativa non era mai entrata nel vivo. Ora potrebbe essere la volta buona. Insomma, quella del tedesco è una situazione in continua e costante evoluzione.

