Eriksen alla Juventus, Calciomercato: contatti avviati

Eriksen alla Juventus, affare di calciomercato possibile oppure sogno irrealizzabile? Sembrerebbe essere la prima opzione: il Tottenham apre all’addio.

Sembrano esserci dei contatti in corso tra la Juventus di Maurizio Sarri e l’agente di Eriksen, il trequartista del Tottenham che ha il contratto in scadenza nel giugno 2020 e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare il proprio rapporto di lavoro con gli Hotspur.

I bianconeri, insieme al Real Madrid, sembrano essere gli unici club che potrebbero realisticamente acquistare il ragazzo danese che, soprattutto dopo la cura Mourinho, sembra essere finalmente tornato dei suoi livelli.

E’ proprio lo Special One il “problema” che potrebbe far cambiare idea al ragazzo classe 1991: il tecnico portoghese infatti potrebbe cercare di convincere il ragazzo a rimanere in Inghilterra senza cambiare aria.

Eriksen alla Juventus, Calciomercato: contatti in corso?

A gennaio in molti vorrebbero cercare di portare Eriksen via dal Tottenham magari cercando di fare leva sul fatto che gli Hotspur di Mourinho potrebbero perdere il ragazzo tra circa 6 mesi senza guadagnarci nemmeno un euro.

Allo stesso tempo, però, il club è ferreo: vorrebbe cercare di far rimanere il ragazzo puntando forte sul fatto che lì sarà sempre al centro progetto e, ovviamente, aumentandogli notevolmente l’ingaggio. Ci riusciranno? Al momento sembra di no e la Juventus è alla finestra.

