Juventus Cagliari Probabili Formazioni: novità a centrocampo per Sarri

Le probabili formazioni di Juventus Cagliari, 6 gennaio 2020: Maurizio Sarri sta pensando ad un ballottaggio a centrocampo davvero importante.

Sono di fatto in tre per una sola maglia a centrocampo: Emre Can, Rabiot e Ramsey si sfidano per un posto nel tris di mediani accanto agli intoccabili Pjanic e Matuidi in questo Juventus Cagliari.

Se nelle scorse ore sembrava che il francese fosse il favorito su tutti in queste ore è spuntato anche l’ex Arsenal che sembra averlo sorpassato.

In difesa, invece, non sembra esserci alcun dubbio, con De Ligt e Bonucci come coppia di difensori centrali, mentre Alex Sandro sarà a sinistra e Danilo dalla parte opposta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Rabiot all’Arsenal, Calciomercato Juventus: arriva l’offerta

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Chiellini, Khedira

Squalificati: Bentancur

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Ceppitelli, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Indisponibili: Birsa, Cragno, Pavoletti, Castro

Squalificati: Pisacane

Probabili Formazioni Juventus Cagliari: Ramsey o Rabiot?

In avanti, invece, verrà nuovamente confermato il tridente delle meraviglie che tuttavia nell’ultima uscita del 2019 ha assolutamente steccato: stiamo ovviamente parlando del trio composto da Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Di tutti questi è sicuramente CR7 il più atteso complice una presunta delusione per non essere stato schierato titolare in questa gara: Sarri, infatti, avrebbe voluto tenerlo fuori ma il portoghese avrebbe spinto per esserci e dimostrare tutto il suo valore. Ci riuscirà?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Ronaldo furioso con Sarri: lascia la Juventus?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK