Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: per ora nessuna offerta per il difensore

Il futuro di Daniele Rugani è molto incerto. Il difensore non sta trovando spazio: sarà cessione già nel calciomercato di gennaio?

Quello di Daniele Rugani è un nome che si sentirà molte volte durante questo calciomercato di gennaio. Il difensore ex Empoli sta trovando pochissimo spazio. L’esplosione di Demiral, a cui Sarri ha deciso di dare fiducia nell’ultima parte del 2019, ha complicato ancora di più le cose. E ora l’ipotesi di una cessione a gennaio già in questa sessione invernale non è così improbabile.

Al momento però, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere di Torino’, per il centrale dei bianconeri non sarebbe arrivata alcuna offerta dalle parti della Continassa. Tante le squadre che gli sono state accostate. Nelle ultime settimane molte indiscrezioni sono giunte dall’Inghilterra, con il Leicester e l’Arsenal interessate.

I londinesi sembravano essere la squadra più vigile su Rugani, ma ora i Gunners potrebbero puntare con maggiore decisione su Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco. Un affare da 13 milioni di euro, che potrebbe così raffreddare e non poco la pista che porta a Torino. Gennaio però è ancora molto lungo e il destino del buon Daniele è ancora tutto da decidere e da decifrare.

