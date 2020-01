Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus già nel mese di gennaio. Il destino e il futuro del difensore potrebbe essere un Premier League.

Il mercato di gennaio è ormai definitivamente iniziato. La Juventus è una delle società più attive, avendo effettuato già due cessioni e un acquisto, quello di Kulusevski, che però sarà parcheggiato al Parma fino a giugno. A salutare sono stati Mandzukic, passato all’Al Duhail, e Perin, ritornato al Genoa con la formula del prestito.

Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: sirene inglesi per il difensore

In casa bianconera è possibile un’altra cessione. L’indiziato numero uno è Daniele Rugani. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dal ‘Daily Telegraph’, il centrale ex Empoli sarebbe finito nella liste del neo tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta, che ha sostituito Emery. L’allenatore spagnolo vorrebbe il 25enne come rinforzo per il reparto arretrato, che la Juventus valuterebbe 25 milioni di euro.

Rugani è chiuso da Bonucci e de Ligt, ma anche dall’esplosione, nelle ultime settimane del 2019, di Demiral. Sarri ha dato fiducia al turco ex Sassuolo, escludendo così di fatto quello che era considerato un suo vero e proprio pupillo. Ecco quindi che l’addio a gennaio potrebbe essere una pista percorribile.

