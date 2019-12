Bernardeschi non convince: i tifosi della Juventus lo attaccano

Federico Bernardeschi continua a non convincere i tifosi della Juventus: anche contro il Bayer Leverkusen la sua prestazione è stata in chiaroscuro.

Federico Bernardeschi continua a convincere a metà tra le fila dei bianconeri. Il ragazzo, benché continui a trovare spazio tra le fila di Maurizio Sarri come trequartista, continua a fare fatica non tanto dal punto di vista tattico quanto piuttosto sotto quello realizzativo. Il suo apporto in fase offensiva, infatti, convince poco i tifosi che lo vorrebbero più presente e partecipe in avanti a supporto di Cristiano Ronaldo, Dybala o Higuain.

Juventus, Bernardeschi è un caso? I tifosi lo attaccano

Il motivo dietro questi continui attacchi dei tifosi è proprio per il fatto che da tutti il ragazzo classe 1994 viene considerato un giocatore dall’immenso talento ma che, forse, in qualità di trequartista appare un po’ involuto.

Sarri continua a dichiarare che sia fondamentale per garantire equilibrio tra i reparti ma, allo stesso tempo, è innegabile che il suo lavoro sporco gli tolga molto più di qualcosa in fase offensiva.

