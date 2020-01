Emre Can alla fine potrebbe restare alla Juventus in questo calciomercato di gennaio. Ecco le ultime sulla situazione del centrocampista tedesco.

Il calciomercato può sempre riservare sorprese inattese e impronosticabili. Una potrebbe accadere con Emre Can. Il centrocampista tedesco sembrava, quantomeno fino a qualche giorno fa, destinato a lasciare la Juventus in questa sessione di gennaio. La situazione però potrebbe incredibilmente ribaltarsi e portare a degli scenari ben differenti.

Calciomercato Juventus, Emre Can potrebbe restare

L’ex Liverpool era destinato a finire al Psg, mentre a Torino sarebbe dovuto arrivare Paredes. La trattativa tra i due club sarebbe però entrate in una fase di stallo. L’accordo tra le due società appare a dir poco lontano e difficilmente la trattativa potrà sbloccarsi e arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Ed è per questo che alla fine la permanenza a Torino potrebbe essere una soluzione percorribile e non del tutto da scartare e da escludere.

Attenzione però anche all’interesse di Manchester United e Bayern Monaco. Gli inglesi, che avevano già trattato Emre Can in passato, sarebbero alla ricerca di un centrocampista con determinate caratteristiche, visto anche il sempre più probabile addio di Paul Pogba. Contatti però, come detto, anche con il club tedesco. Addirittura, come raccontato da ‘Tuttosport’, ci sarebbe in ballo anche l’ipotesi di uno scambio con Thiago Alcantara, oggetto del desiderio della Juventus e tutt’altro che intoccabile in casa bavarese. I bianconeri però potrebbero prendere la decisione di non effettuare stravolgimenti e di trattenere l’ex Liverpool. Per quanto quest’ultimo non pare convincere Sarri e sembra esser fuori dal progetto tecnico-tattico. Le prossime settimane saranno quelle decisive, ma le sensazioni fanno pensare che nulla potrebbe cambiare.

