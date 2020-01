A pochi minuti dall’inizio di Juventus Cagliari arriva un’indiscrezione da Torino: De Ligt sarebbe infuriato con Sarri, lite nello spogliatoio tra i due?

Al momento questo rimane soltanto un rumor ancora tutto da confermare ma sembrerebbe che De Ligt si sia infuriato parecchio con Maurizio Sarri all’interno dello spogliatoio prima di Juventus Cagliari dal momento che il tecnico bianconero, come accade ormai da diverse partite, abbia scelto ancora una volta di schierare titolare Mehri Demiral al suo posto.

Per l’ex gioiello dell’Ajax, pagato 75 milioni di euro in estate, si tratta dell’ennesima panchina consecutiva, ma in molti si chiedono che cosa ci sia di vero in questo presunto rumor proveniente da Torino.

TI POTREBBE INTERESSARE: COME VEDERE JUVE CAGLIARI IN STREAMING

Lite De Ligt Sarri, Juventus Cagliari: cosa c’è di vero?

Al momento non è ancora arrivata nessuna conferma della presunta lite De Ligt Sarri prima di Juventus Cagliari ma con tutta probabilità il giocatore sarà semplicemente rimasto deluso, come è giusto che sia, per le scelte del tecnico bianconero.

Da qui a dire che è avvenuta una vera e propria discussione accesa tra i due ce ne passa: il rammarico per il giovane olandese sarà sicuramente parecchio ma si tratta semplicemente di una scelta tecnica.

TI POTREBBE INTERESSARE: JUVE CAGLIARI FORMAZIONI UFFICIALI, DUE NOVITA’

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK