Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juventus in questo calciomercato di gennaio. Ma la situazione appare molto complicata.

Daniele Rugani sta trovando pochissimo spazio in questa stagione alla Juventus. Il difensore ex Empoli è chiuso da Bonucci, de Ligt e Demiral e quindi non viene tenuto per nulla in considerazione da Maurizio Sarri. Ed è per questo che un addio a gennaio non è improbabile e impossibile.

Calciomercato Juventus, che futuro per Rugani?

Il difensore sembra aver delle pretendenti in Premier League, Leicester e Arsenal su tutti. Occhio però anche alla pista Zenit San Pietroburgo. I russi infatti avevano sondato il terreno già la scorsa estate e chissà che ora l’interesse non possa riaccendersi e tornare di nuovo d’attualità.

Attenzione anche all’ipotesi Milan. Il 25enne nelle ultime ore era stato infatti accostato nelle ultime ore ai rossoneri, che però, secondo quanto raccontato da ‘Calciomercato.com’, sembrerebbe avere altri obiettivi, piani e idee. Insomma, il futuro di Rugani appare sempre più un rebus da scoprire e da decifrare. Questo mese di gennaio sarà molto probabilmente però quello decisivo.

