De Ligt potrebbe diventare un vero e proprio caso in casa Juventus. E intanto dalla Spagna arriva una clamorosa voce e indiscrezione.

Ennesima panchina per Matthijs de Ligt. Anche nella sfida di ieri contro il Cagliari, Maurizio Sarri ha schierato Merith Demiral, preferendolo ancora una volta all’olandese. E quello del centrale ex Ajax potrebbe diventare un vero e proprio caso.

POTREBBE INTERESSARTI -> Juventus, Sarri deluso da de Ligt?

De Ligt lascia la Juventus, Calciomercato: clamorosa indiscrezione dalla Spagna

Pagato 85 milioni, il 20enne sta trovando quindi delle difficoltà. Ed ecco che su di lui potrebbe farsi di nuovo vivo l’interesse del Barcellona. I catalani avevano provato a prenderlo già la scorsa estate, ma erano stati beffati proprio dalla Juventus. I problemi che sta avendo però il classe 1999 potrebbe riaprire alcune possibilità e questioni.

I blaugrana d’altronde sarebbero sempre e comunque rimasti vigili sul centrale, monitorando le sue prestazioni e il suo andamento in quel di Torino. Un’ipotesi per nulla fantasiosa e improbabile quindi. D’altronde, come rivelato e riportato dal portale ‘Fichajes.net’, l’obiettivo degli iberici sarebbe quello di ricomporre la coppia con de Jong, che ha fatto le fortune e le gioie dell’Ajax nella passata stagione. Insomma, alcune nubi attanagliano il futuro dell’orange, che dovrà rispondere sul campo, giudice inopinabile e supremo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Raiola: “Ecco cosa pensava il Barcellona di de Ligt”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK