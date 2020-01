Mariano Diaz è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. Ma sul dominicano sembra esserci davvero tanta concorrenza.

Mariano Diaz sta trovando pochissimo spazio nel Real Madrid in questa stagione. L’attaccante dominicano potrebbe quindi cambiare aria già nel calciomercato di gennaio. Tante le squadre interessate a lui, tra cui anche la Juventus. I bianconeri però sembrerebbero essere interessati soltanto per la prossima estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE-> Calciomercato Juventus, Paratici esclude nuovi arrivi

Mariano Diaz alla Juventus, Calciomercato: tanta concorrenza

I piemontesi però dovranno fare i conti con una nutrita e agguerrita concorrenza, che potrebbe muoversi già in questa sessione invernale. A poterci provare potrebbe essere in primis il Lione, avversaria proprio della Vecchia Signora negli ottavi di Champions League. I francesi vorrebbero il 26enne per sostituire Depay, bloccato e ai box per un infortunio. A chiedere informazioni sarebbe stata anche la Roma, alla ricerca di un giocatore nel reparto offensivo.

Le pretendenti per Mariano Diaz però arriverebbero anche dalla Spagna. Infatti, secondo quanto riportato e e rivelato dal portale ‘Fichajes.net’, anche Espanyol e Siviglia sarebbero entrate in corsa per accaparrarsi il classe 1993. Insomma, la Juventus al momento resta alla finestra e attende l’evoluzione della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calcioemrcato Juventus, arriva un attaccante?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK