Emerson Palmieri sembra essere il principale obiettivo della Juventus per il reparto terzini. Ma il Chelsea chiude la porta.

Emerson Palmieri è senza alcun dubbio uno dei nomi caldi quando si parla di calciomercato in casa Juventus. I bianconeri, viste le difficoltà in quella zona del campo, sarebbero infatti alla ricerca di un terzino di livello. Paratici avrebbe messo l’italo-brasiliano nel mirino, ma la trattativa sarebbe tutt’altro che semplice e in discesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, assalto a Emerson Palmieri

Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: il Chelsea fa muro

Infatti bisognerà fare i conti con la volontà del Chelsea, club proprietario del cartellino e che non avrebbe alcuna intenzione di cedere il calciatore. A fare muro per di più è anche l’agente dell’ex Roma Fernando Garcia. Queste le sue parole: “Il Chelsea in questo momento non ha intenzione di privarsi di Emerson Palmieri. Lui è felice a Londra e quindi ora non cambierà squadra“.

Poche parole, ma che però spiegano a perfezione la situazione. Cosa farà ora la Juventus? I bianconeri continueranno molto probabilmente a monitorare la situazione, sondando però altri obiettivi. Il 25enne è sempre nei pensieri della Juventus, ma la strada appare quantomeno in salita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, strada sudamericana per il terzino sinistro?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK