Calciomercato Juventus: José Mourinho vuole a tutti i costi al Tottenham Rodrigo Bentancur: il piano dello Special One fa tremare i tifosi bianconeri.

L’infortunio di Sissoko del Tottenham ha scombussolato e non poco i piani di José Mourinho che, appena arrivato, deve fare i conti con un importante problema in mediana. Lo Special One sembra avere già trovato il sostituto che vuole portare in Premier League a tutti i costi: stiamo parlando di Rodrigo Bentancur della Juventus. I bianconeri già tremano.

Sembra infatti essere già pronta un’offerta milionaria già nella sessione di calciomercato di gennaio in quanto il tecnico portoghese ex Inter deve già fare i conti con questa pesante defezione già in inverno.

I bianconeri, però, non hanno assolutamente l’intenzione di cederlo per qualunque cifra: anche se è stato squalificato nell’ultima giornata a causa del cartellino rosso ricevuto in Supercoppa Italiana, l’uruguaiano classe 1997 sta diventando, partita dopo partita, un vero e proprio punto di riferimento della mediana di Maurizio Sarri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Calciomercato Juventus, Totti fa uno sgarbo ai bianconeri?

Bentancur al Tottenham, Calciomercato Juventus: la mossa di Mourinho

La società lo sa bene ed è per questo che, da giovanissimo, lo aveva già opzionato nell’affare che aveva riportato Carlitos Tevez al Boca Juniors. Arrivato a Torino sotto l’egida di Massimiliano Allegri, Bentancur è salito in cattedra piano piano e, oggi, a 22 anni, si sta ritagliando uno spazio importante avendo scalzato anche un giocatore davvero importante e d’esperienza come Sami Khedira.

Per questo motivo il suo cartellino di fatto non sembra avere prezzo per la Vecchia Signora. Bentancur al Tottenham quindi è un affare di calciomercato Juventus che non s’ha da fare. Né a gennaio né mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Juventus, De Ligt è un caso: tutta la verità sul difensore

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK