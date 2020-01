Juventus, cena di squadra: quattro assenti tra i bianconeri

Dopo aver lavorato sodo in allenamento, la Juventus si è ritrovata a cena in quel di Torino. Quattro però le assenze e sono di quelle importanti.

Un modo per caricarsi e per trovare compattezze e unità. D’altronde, mai come in uno sport di squadra, l’unione fa la forza. Ed è probabilmente per tutto questo, ma non solo, che, dopo aver lavorato in mattinata per preparare la sfida di domenica sera con la Roma, la Juventus si è ritrovata fuori a cena. L’obiettivo è stato quello di passare una serata di svago e divertimento tra colleghi e amici.

Alla cena, che si è svolta in quel di Torino in un noto ristorante, non era però presente tutta la squadra. Basta infatti guardare le foto pubblicate per rendersi dell’assenza di alcuni giocatori bianconeri: Ronaldo, Buffon, Chiellini e Bentancur. Il portoghese sarà comunque presente nel match di domenica in programma all’Olimpico. Sarà CR7 a guidare il reparto avanzato.

A documentare la serata di gruppo è stato Miralem Pjanic sul suo profilo Instagram. “I miei ragazzi“, ha scritto il centrocampista bosniaco. Insomma, la Juventus sembra essere pronta per la sfida ai giallorossi.

