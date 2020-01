Castrovilli è un nome sul taccuino della Juventus. Ma per il giocatore della Fiorentina c’è davvero tantissima concorrenza.

Gaetano Castrovilli è uno dei giocatori che più si stanno mettendo in mostra in questo campionato di Serie A. Il 22enne è senza alcun dubbio una delle note più positive della stagione a dir poco travagliata della Fiorentina. Le sue prestazioni stanno attirando l’interesse di molti club, tra cui anche alla Juventus.

Castrovilli alla Juventus. Calciomercato: concorrenza francese

Paratici starebbe studiando un piano per portare in quel di Torino il fantasista classe 1997. I bianconeri dovranno però guardarsi dalla nutrita concorrenza. Per il gioiello viola si potrebbe prospettare l’ennesimo duello di calciomercato contro l‘Inter, anch’essa interessata a Castrovilli. La vera insidia potrebbe però arrivare direttamente dalla Francia.

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da “Sky Sport”, sul giovane centrocampista avrebbe messo gli occhi il Paris Saint-Germain, top club della Ligue 1. I transalpini potrebbero presentare un’offerta economica molto vantaggiosa e che potrebbe convincere la Fiorentina. Le prossime settimane saranno senza alcun dubbio quelle decisive per capire e sapere qualcosa in più sul futuro del 22enne.

