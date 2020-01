Marotta, gufata incredibile alla Juventus: «Lo scudetto…»

L’ex amministratore delegato bianconero Beppe Marotta crede fortemente di conquistare lo scudetto ai danni della Juventus. Dopo che il presidente Andrea Agnelli gli ha dato il benservito, ha il dente avvelenato e spera con Antonio Conte di togliersi una soddisfazione enorme superando la squadra Campione d’Italia in testa alla classifica. Anche il tecnico non è stato inserito dal club tra i papabili per la successione di Massimiliano Allegri e non dimenticherà la cosa.

LEGGI ANCHE >>> Conte fa infuriare la Juventus: “Sono tifoso dell’Inter”

La corte ad un ex Juve

Marotta ha improntato la campagna acquisti dei nerazzurri su investimenti molto elevati e punta anche un ex Juve. Non fa mistero, infatti, di voler portare Arturo Vidal ad Appiano Gentile. «Arriva dal Barcellona? Dipende da tanti fattori. È un giocatore che cerchiamo, ma credo che la posizione di Valverde sia a rischio. Non sappiamo cosa succederà». Ad ogni modo i duelli con Paratici, suo grande nemico, sono tanti. Quali? Beh, sicuramente Tonali e Chiesa. Ma solo per restere in Italia…

LEGGI ANCHE >>> Chiesa alla Juventus, Commisso apre alla cessione

Marotta polemico

Il Corriere dello Sport nel frattempo ha rilanciato proprio una dichiarazione di Marotta che ha lanciato una vera e propria gufata. Riferendosi alla corsa scudetto, a Radio Rai, non ha usato mezzi termini. «Non so se saremo Campioni d’Inverno – ha dichiarato -. Sicuramente è un momento transitorio, ciò che conta è arrivare in fondo. La Juventus ha capacità, mezzi e valori per arrivare davanti. Solo loro possono perdere lo scudetto. Due anni fa mi sarei immaginato di essere primo con l’Inter? No, avrei voluto impostare la carriera in modo diverso ma è la bellezza del calcio. Questo fa parte dell’imprevedibile».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK