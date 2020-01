Il futuro di Daniele Rugani è ancora tutto da decidere. Il difensore potrebbe lasciare la Juventus, ma restare comunque in Italia.

Daniele Rugani sembra essere ormai al di fuori del progetto tecnico-tattico della Juventus. Maurizio Sarri non gli sta concedendo spazio, preferendogli Bonucci, de Ligt e Demiral. Ed è per questo che il difensore ex Empoli potrebbe lasciare Torino già in questo calciomercato di gennaio, che ormai è entrato sempre più nel vivo.

Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: il difensore resta in Italia

Il ritorno di Giorgio Chiellini potrebbe infatti togliergli ulteriori possibilità. Ma quale potrebbe essere la sua destinazione? Negli ultimi giorni si è parlato tanto di alcune piste inglesi. Arsenal e Leicester sarebbero interessate al centrale dei bianconeri, che resta senza alcun dubbio un prospetto interessante. Occhio però anche all’ipotesi Bundesliga, con l‘Eintracht Francoforte che avrebbe sondato il terreno.

Rugani però potrebbe restare in Italia e in Serie A. Al di là della suggestione Milan, anche la Sampdoria potrebbe fare un tentativo per il 25enne. E chissà se i blucerchiati non possano rappresentare una soluzione gradita e mettere fine a una situazione che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio caso.

