Video Gol Perotti Roma Juventus: rigore accorcia le distanze

Video Gol Perotti Roma Juventus 1-2: il rigore del centrocampista accorcia le distanze. I giallorossi sono in partita. Clicca qui per vederlo.

Fallo di mano di Alex Sandro in area provoca un calcio di rigore che viene assegnato dal VAR. Dal dischetto si presenta Diego Perotti che spiazza Szczesny ex di turno e accorcia le distanze.

Video Gol Perotti Roma Juventus 1-2: rigore accorcia distanze

La partita si stava mettendo davvero bene per i bianconeri di Maurizio Sarri che hanno subito trovato il doppio vantaggio dapprima con Demiral, sfortunato pochi minuti dopo essendo costretto ad uscire per un brutto infortunio, e successivamente con Cristiano Ronaldo su calcio di rigore procurato da Dybala.

La partita sembra essere tutto fuorché chiusa dal momento che i bianconeri stanno giocando a viso aperto così come i giallorossi, i quali devono fare a meno di Niccolò Zaniolo, uscito anche lui per un infortunio che sembra al momento piuttosto grave.

Quel che è certo è che Sarri non è felice dell’atteggiamento soprattutto difensivo della sua formazione, come dimostra lo sfogo su Cuadrado per il giallo ed il fallo commessi al limite dell’area nel primo tempo.

