Allegri al Barcellona, Calciomercato: futuro in Liga per l’ex Juventus

Allegri ancora alla ricerca di una panchina dopo l’addio alla Juventus. Il Barcellona starebbe pensando a lui per il dopo Valverde?

Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca di una panchina dopo la fine della sua esperienza alla Juventus. Tante le squadre accostate al livornese. Il Tottenham, dopo l’esonero di Pochettino, ha pensato all’ex bianconero, ma si è poi affidato a Mourinho. Un’altra pista potrebbe essere quella porta al Psg. I transalpini starebbero infatti già pensando al dopo Tuchel.

Un’altra ipotesi porta di nuovo in Premier e a quel Manchester United che affascina e non poco il buon Max. D’altronde la panchina di Solskjaer è tutt’altro che certa e stabile. Ma, secondo quanto rivelato e riportato da ‘Mundo Deportivo’, anche il Barcellona sarebbe sulle tracce di Allegri.

La posizione di Valverde sembrerebbe infatti essere sempre più in bilico. Il nome dell’ex Juventus sarebbe stato offerto ai catalani da un intermediario. La società blaugrana starebbe pensando di cambiare allenatore, ma sarebbe ancora alla ricerca del nome giusto. Il tutto tra l’altro dopo il no dell’ex centrocampista Xavi. Quest’ultimo infatti non sarebbe per nulla prendere la squadra a stagione in corso. Insomma, l’ombra di Max aleggia anche sulla Liga.

