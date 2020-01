L’infortunio di Mehri Demiral durante Roma Juventus ha fatto preoccupare non poco tutti i tifosi dei bianconeri: il video del difensore in stampelle.

Dopo Roma Juventus 1-2 c’era grandissima apprensione sia da una parte sia dall’altra per due gravi infortuni che hanno visto come sfortunati protagonisti Niccolò Zaniolo e Mehri Demiral.

Se per il centrocampista dei giallorossi si tratta di rottura del legamento crociato anteriore e prognosi per il rientro di 5/6 mesi circa. Per quanto concerne, invece, il centrale dei bianconeri, si teme una forte distorsione con interessamento dei legamenti anche se il tutto è ancora da confermare.

Ciò che, però, ha fatto preoccupare i tifosi è un video comparso sul profilo Twitter di Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera, il quale ha postato sui social una foto in cui si vede l’ex centrale del Sassuolo uscire dagli spogliatoi a bordo di un’auto elettrica. Il suo volto, come è normale che sia, è molto teso e preoccupato. Ma non solo: lo stesso giornalista, qualche tempo dopo, ha postato un video in cui si vede Demiral in stampelle.

#Demiral esce dagli spogliatoi sulle stampelle e si allontana sull’auto elettrica del soccorso medico #RomaJuve ⁦@CorriereTorino⁩ pic.twitter.com/dq0EOunY2M — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) 12 gennaio 2020



TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Infortunio Demiral come cambia il calciomercato Juventus?

Infortunio Demiral: video in stampelle dopo Roma Juventus

Non lascia presagire nulla di buono il video in cui Demiral esce in stampelle dall’Olimpico di Roma a seguito della vittoria -con suo primo gol in bianconero- della sua Juventus.

Il breve filmato lascia intendere che il dolore sia parecchio così come l’attenzione da parte sua nel non fare movimenti che possano provocargli dolore o causare ulteriori problemi.



TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Pjaca lascia la Juve, Calciomercato: due soluzioni possibili

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK