Gosens alla Juventus, Calciomercato: pronto ingaggio da top player

La Juventus segue da vicino Gosens dell’Atalanta ed è pronta già nel calciomercato di gennaio un ingaggio da top player. Offerta in arrivo?

Gosens dell’Atalanta è un obiettivo molto caldo di calciomercato Juventus per fare in modo che Maurizio Sarri abbia a disposizione un’alternativa di ruolo e di livello ad Alex Sandro in qualità di terzino sinitro.

Al momento, infatti, non esiste tra le fila dei bianconeri un vero e proprio “clone” del terzino tutto mancino della nazionale del Brasile: in questa stagione infatti sia De Sciglio sia Danio sono soltanto considerabili dei rimpiazzi dal momento che di piede sono destri ma sono stati bravi ad adattarsi in questo ruolo.

Gasperini tuttavia difficilmente cambierà idea su di lui e vorrà cederlo già nel calciomercato di gennaio, nel bel mezzo di una stagione a dir poco straordinaria di cui lui è al momento uno dei più importanti protagonisti.

Gosens alla Juventus, Calciomercato: ingaggio importante

Fabio Paratici avrebbe infatti pronto per Gosens dell’Atalanta un’offerta davvero importante dal punto di vista dell’ingaggio, che sarebbe da vero e proprio top player: 3,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus.

Per la Dea, invece, sarebbe pronta un’offerta di 27 milioni di euro circa più 3 di bonus. I bergamaschi però chiederebbero almeno 8/9 milioni di euro in più.

Una distanza certamente non incolmabile ma che, allo stesso tempo, la Juventus non è al momento disposta a versare nelle casse di una squadra che, comunque, rimane una diretta concorrente per lo Scudetto in campionato.

