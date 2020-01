Sarri meglio di Allegri alla Juventus: i numeri parlano chiaro

Maurizio Sarri è meglio di Massimiliano Allegri alla Juventus: i numeri di questa prima parte di stagione parlano chiaro ed incensano il tecnico attuale.

I numeri di Maurizio Sarri in confronto a quelli di Massimiliano Allegri e del suo precedessore Antonio Conte alla Juventus sono superiori a tutti: le statistiche, infatti, parlano chiaro, almeno in campionato. Il tecnico attuale, infatti, ha chiuso il girone d’andata del campionato di Serie A 2019-2020 con 48 punti, l’ex tecnico del Milan era a 46 nella sua prima stagione mentre l’attuale allenatore dell’Inter si è fermato a 41 al primo anno, sebbene nel terzo arrivò addirittura a 52.

Da questo punto di vista, ossia quello dei risultati, Sarri batte su tutta la linea sia Allegri sia Conte, tuttavia non è tutto oro quello che luccica. C’è infatti un dato da segnalare che risulta essere davvero negativo e che, per forza di cose, il tecnico ex Napoli e Chelsea deve prendere in considerazione: si tratta infatti del dato statistico relativo ai gol subiti, che sono decisamente troppi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, Paratici esercita il diritto di recompra

Sarri meglio di Allegri e Conte alla Juventus: i dati parlano chiaro

I dati relativi ai punti ottenuti durante il girone d’andata del primo anno di Serie A danno una netta vittoria a Maurizio Sarri sui precedessori Antonio Conte e Massimiliano Allegri, ma è quello relativo ai gol subiti che preoccupa e non poco. Sono infatti 18 le reti subite nella prima parte di stagione.

Un dato davvero negativo che deve far riflettere attentamente tutto lo staff dell’allenatore toscano che, però, tra poco tempo, potrebbe avere a disposizione una risorsa fondamentale in più: Giorgio Chiellini.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Coppa Italia Juventus-Udinese, Sarri: «Parlerò con Ronaldo e poi deciderò se schierarlo»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK