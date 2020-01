Juventus Udinese Probabili Formazioni Coppa Italia: Sarri cambia modulo

Ottavi di finale di Coppa Italia, Juventus Udinese Probabili Formazioni: Maurizio Sarri è pronto a cambiare modulo e lascia fuori Cristiano Ronaldo.

Come era prevedibile domani all’Allianz Stadium di Torino ci sarà un ampio turn-over da parte di Maurizio Sarri: Juventus Udinese sarà l’occasione giusta per far rifiatare qualche titolare e dare spazio a chi ha giocato meno ed ha bisogno di minutaggio importante.

In porta ci sarà Buffon, che prenderà il posto di Szczesny. Davanti a lui un 4-3-2-1, con il tecnico toscano che cambia modulo e prova il doppio trequartista.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Sarri meglio di Allegri alla Juventus: i numeri parlano chiaro

Juventus (4-3-2-1): Buffon; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Dybala; Higuain. Allenatore: Sarri.

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Ter Avest, De Maio, Opoku; Larsen, Walace, Jajalo, Barak, Sema; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti

Arbitro: Aureliano

Juventus Udinese Probabili Formazioni: Ronaldo in panchina

Le probabili formazioni di Juventus Udinese, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, vedono in difesa tra le fila dei bianconeri Danilo come terzino destro, Rugani accanto a Bonucci come coppia di difensore centrale, mentre dalla parte opposta Alex Sandro sarà il terzino sinistro titolare favorito su De Sciglio.

A centrocampo si rivede Emre Can sul centro-destra, Bentancur in cabina di regia che ritorna dal 1′ dopo i 3 turni di squalifica e Rabiot sul centro-sinistra. Per l’ex Psg è un altro test molto importante per farsi notare e trovare ulteriormente spazio.

Sulla trequarti verrà riprovato nuovamente Douglas Costa che ritorna dal 1′ dopo i numerosi problemi fisici: il brasiliano agirà accanto a Paulo Dybala che viene schierato nuovamente titolare dopo la presunta lite con Sarri durante il cambio dell’ultima partita contro la Roma. In avanti ci sarà Gonzalo Higuain, che “spedisce” Cristiano Ronaldo in panchina.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, Paratici esercita il diritto di recompra

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK