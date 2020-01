Demiral è stato operato nella serata di ieri dopo il gravissimo infortunio che ha patito durante Roma Juventus: quando torna in campo? I tempi di recupero.

Nella serata di ieri Mehri Demiral è stato operato ad Innsbruck dal professor Christian Fink per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per suturare il menisco laterale sinistro. Il ragazzo, davvero sfortunato, pochi minuti prima del gravissimo ko aveva segnato il suo primo gol con la maglia dei bianconeri durante Roma Juventus.

Durante l’intervento chirurgico era anche presente il dottor Tzouroudis, il medico sociale della Vecchia Signora. Stando al comunicato ufficiale comparso sul sito della società di Corso Galileo Ferraris, l’intervento è perfettamente riuscito e, per questo motivo, si sono già stimati i tempi di recupero per far sì che il ragazzo torni in campo al 100%.

Rivedremo il giovane difensore centrale classe 1998 tra 6/7 mesi, non prima. Una vera e propria tegola per il giocatore che salterà non solo tutto il resto della stagione ma anche e soprattutto l’Europeo con la propria Nazionale, la Turchia, dove è una delle bandiere.

Intanto su Instagram nella serata di ieri Demiral, dopo l’infortunio e poco prima dell’operazione, ha scritto un post bilingue -inglese e turco- per ringraziare tutti i tifosi e le persone che gli sono state vicine dicendo che tornerà più forte di prima. In bocca al lupo, campione: torna più forte di prima!

