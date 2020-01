Michela Persico si allena in palestra: i video che fanno impazzire il web

Michela Persico posta su Instagram alcune storie che la vedono impegnata in duri allenamenti in palestra: la fidanzata di Rugani fa impazzire il web.

Ormai da qualche tempo Michela Persico è entrata non solo nel cuore di Daniele Rugani ma anche in tutti quelli dei tifosi della Juventus. La giornalista, infatti, è sempre presente ad ogni sfida per assistere il suo fidanzato con cui ha un legame stupendo ed ha una relazione ormai da qualche anno.

Purtroppo per il difensore centrale classe 1994 lo spazio a disposizione tra le fila di Maurizio Sarri quest’anno è davvero pochissimo tuttavia lei non gli fa mai mancare il suo sostegno.

Entrambi hanno sempre dimostrato di avere la passione per lo sport e per il mantenersi in forma. Lui lo fa chiaramente per lavoro, mentre lei -anche- per passione: ieri la ragazza ha infatti postato una serie di storie che la vedono impegnata in duri allenamenti in palestra.

Michela Persico, allenamento in palestra: la fidanzata di Rugani fa impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Befana allo stadio 🧹⚽️😂 #juvecagliari Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico) in data: 6 Gen 2020 alle ore 8:00 PST

Le storie su Instagram di Michela Persico che si allena in palestra hanno letteralmente fatto impazzire tutti i tifosi della Juventus e non solo. La fidanzata di Daniele Rugani, infatti, mostra un fisico statuario frutto del duro lavoro quotidiano in sala pesi.

Sui social la ragazza, che vediamo in tv a Detto Fatto su Rai Due, ha un seguito enorme: ben 558mila followers ogni giorno seguono le sue avventure tra casa, fidanzato, stadio e lavoro. Insomma, una ragazza acqua e sapone impegnata nella vita di tutti i giorni che non fa mai parlare di sé sui giornali di gossip, segnale del fatto che il suo rapporto con il fidanzato Rugani è davvero forte e duraturo.

