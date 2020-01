Gonzalo Higuain ha parlato nell’immediato post partita di Juventus Udinese. Ecco le parole dell’attaccante argentino dei bianconeri.

Una vittoria netta e senza appello. La Juventus ha superato 4-0 l’Udinese negli ottavi di finale di Tim Cup. I bianconeri accedono così ai quarti di finale della competizione, portandosi a casa un successo mai in discussione e in dubbio. I padroni di casa hanno dominato infatti dal primo all’ultimo minuto.

Higuain, Juventus Udinese: “Volevano vincere”

A commentare il match è stato, nell’immediato post partita è stato Gonzalo Higuain. Queste le sue parole ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Era una partita importante per noi. Noi giochiamo sempre per vincere anche in Coppa Italia. L’obiettivo era passare il turno. Dybala? Mi trovo davvero molto bene con lui. D’altronde è un piacere giocare con grandi giocatori. Oggi abbiamo giocato bene. Dovremo ripetere questa prestazione domenica contro il Parma”.

Impossibile non parlare di calciomercato: “Io e Paulo dovevamo andare via? L’unico pensiero è sempre stato quello di fare bene con questa maglia. Pogba? I grandi giocatori sono benvenuti, ma rimane una scelta della società“.

