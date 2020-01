Neuer alla Juventus, all’orizzonte terremoto tra i pali

Neuer piace alla Juventus che, oltre a Donnarumma, sta pensando seriamente di fiondarsi su tedesco se dovesse lasciare il Bayern Monaco a fine stagione.

La notizia arriva dalla Francia, esattamente da France Football: il prestigioso giornale che conferisce il Pallone d’Oro ogni dicembre. La Juventus avrebbe messo in cima ai suoi desideri il portiere del Bayer Monaco Manuel Neuer. Si tratta chiaramente di una notizia bomba, destinata a scuotere gli ambienti del calciomercato. Innescherebbe di colpo una girandola di estremi difensori che in verità ha già interessato i bavaresi.

LEGGI ANCHE >>> Importanti novità per la questione relativa al contratto di Dybala

Neuer, perché c’è la Juventus dietro

Neuer non ha gradito affatto che il Bayern Monaco abbia già definito l’arrivo di Alexander Nübel. Si tratta di un giovane portiere che si è distinto positivamente con lo Schalke 04 e che continuerà la sua carriera all’Allianz Arena. L’affare è già definitivo nei minimi dettagli, tanto che i sostenitori biancoblù hanno fischiato il loro ex beniamino. A questo punto, pertanto il pipette della Nazionale tedesca sta valutando il da farsi. E la Juve sarebbe pronta.

LEGGI ANCHE >>> Il piano per arrivare a Donnarumma

La pista che porta a Torino

Come noto la Juventus non ha mai perso di vista Gigio Donnarumma, ritenuto il naturale successore di Gianluigi Buffon. Se però Neuer dovesse lasciare il Bayer Monaco, Paratici sarebbe pronto ad afferrare al balzo l’occasione. Sarri potrebbe così annoverare l’ennesimo campione di una rosa senza uguali in Italia e che molti club europei si sognano. Lui ha dichiarato che si sente bene e che sa di poter continuare ad alti livelli, ma il contratto scade nel 2021…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK