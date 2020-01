Juventus Udinese, la telecronaca Rai fa infuriare i tifosi

La telecronaca Rai di Juventus Udinese di Coppa Italia ha fatto infuriare e non poco i tifosi dei bianconeri che sui social si sono scatenati: il motivo.

La critica dei tifosi bianconeri durante Juventus Udinese è stata, forse, più forte del solito. Quando si gioca la Coppa Italia, che ormai da tantissimi anni è un’esclusiva targata Rai, sui social e sul web in generale c’è chi, tra meme e commenti taglienti, continua a criticare i giornalisti telecronisti della tv di stato rei, secondo l’opinione di questo gruppo, di essere troppo faziosi o, in generale, di essere noiosi e poco coinvolgenti.

Questa volta, però, sembra esserci qualcosa di più. La telecronaca di ieri, che era stata affidata a Marco Civoli (volto e voce ormai storica della Rai) nonostante il largo e atteso successo della Vecchia Signora, ha fatto storcere il naso ad una parte della tifoseria che, sui social, come riporta Sport Virgilio, se ne è uscita con commenti che vedono il giornalista Rai, in battuta, essere stato pagato da “Inter Channel”, vista l’enfasi con cui l’uomo aveva esultato ai gol nerazzurri contro il Cagliari.

Juventus Udinese Coppa Italia: telecronaca Rai fa infuriare i tifosi

La telecronaca Rai di Juventus Udinese di Coppa Italia ha mandato su tutte le furie i tifosi bianconeri che, come detto, hanno anche attaccato il fatto che si sia passati nell’arco di pochissimi minuti dal dire che entrambe le squadre non abbiano voluto snobbare comunque la Coppa Italia al dichiarare che quello che si è visto in campo non sia il “vero Udinese”.

Un volto noto della tv, Massimo Zampini, che vediamo spesso in tv come opinionista a Tiki Taka, ha anche scritto un Tweet davvero polemico che racchiude piuttosto bene l’idea che alcuni tifosi si sono fatti: voi da che parte state?

Per fortuna la Rai ci ha spiegato che l’Udinese si è arresa già nel tunnel, sennò mi sarei illuso di aver visto una buona Juve.#jvtblive — Massimo Zampini (@massimozampini) 15 gennaio 2020



