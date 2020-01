Archiviata la vittoria di Coppa Italia contro l’Udinese, la Juventus si riconcentra sul campionato. Con il Parma ritorna il tridente dal primo minuto?

Una vittoria netta e che ha dato delle risposte che potrebbero orientare le scelte di formazione in vista delle prossime sfide. La Juventus archivia il rotondo 4-0 di Coppa Italia contro l’Udinese e si rituffa negli impegni di campionato. Domenica i bianconeri ospiteranno il Parma nella prima giornata di ritorno.

Juventus Parma probabili formazioni: ritorna il tridente?

In vista della partita con gli emiliani, la principale preoccupazione di Sarri è quella di riuscire a recuperare Cristiano Ronaldo, ancora alle prese con la sinusite. Il portoghese dovrebbe comunque partire titolare. Ma chi ci sarà al suo fianco? Il favorito sembra essere Dybala. Higuain potrebbe quindi finire in panchina, ma vista la sua prestazione contro i friulani potrebbe essere rispolverato il tridente pesante. Occhio però alla solita ipotesi 4-3-1-2, con Ramsey in appoggio a due attaccanti.

A centrocampo Pjanic e Matuidi sembrano essere pressoché intoccabili, mentre in difesa le scelte sono obbligate. De Ligt tornerà in campo dal 1′ affianco a Bonucci. Possibile maglia da titolare anche per Cuadrado nel ruolo di terzino destro. Insomma, Sarri valuta qualche decisione. In fondo mancano ancora due giorni.

