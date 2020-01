Juventus Parma probabili formazioni: Sarri ha una forte tentazione in vista della sfida contro la squadra emiliana, in programma domani.

Archiviata la parentesi della Coppa Italia, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato. Nella serata di domani i bianconeri ospiteranno il Parma in un match fondamentale per la classifica. E se i ducali dovranno fare i conti con la pesante assenza di Gervinho, Maurizio Sarri è alle prese con una fortissima tentazione.

Juventus Parma probabili formazioni: ecco la tentazione di Sarri

L’allenatore dei piemontesi potrebbe infatti riproporre il tridente pesante, formato da Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Sky Sport’, potrebbe essere l’argentino ex Palermo ad agire da trequartista alla spalle degli altri due. Una squadra più offensiva quindi rispetto alle recenti uscite. L’alternativa è comunque rappresentata da Aaron Ramsey, che senza alcun dubbio darebbe un maggiore equilibrio.

Un dubbio potrebbe essere rappresentato dalle condizioni di Cristiano Ronaldo. Il portoghese in questa settimana è stato messo ai box dalla sinusite, che l’ha tenuto fuori dal match contro l’Udinese. CR7 però sembra esser stato recuperato, come dimostrato dagli ultimi allenamenti. E allora ecco la tentazione del tridente si fa sempre più forte. Sarri ha poco più di 24 ore per sciogliere i suoi ultimi dubbi. Saranno molto probabilmente ore di grande riflessione per lui. Il trio delle meraviglie potrebbe tornare

