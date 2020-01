Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha detto la sua sulla corsa scudetto e sulla Juventus. Ecco le parole del ct.

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’allenatore della Juventus si è soffermato su molti argomenti, su cui la lotta per lo scudetto, esprimendo il suo pensiero.

Juventus, senti Mancini: “Bianconeri favoriti, ma…”

“Il duello tra Juve e Inter è apertissimo, ma non va sottovalutata l’incognita della Lazio. La squadra di Inzaghi non ha l’impegno europeo e, se si dovesse trovarsi lì verso la fine, potrebbe davvero provarci e dire la sua. I bianconeri sono senza alcun dubbio i più forti, ma i nerazzurri sono molto vicini e per di più si sono rinforzati. Quindi, può accadere di tutto”, queste le parole rilasciate da Roberto Mancini.

Il commissario tecnico si è concesso due battute anche su Bernardeschi, soprattutto in vista del prossimo Europeo: “Penso che lui debba e possa dare di più. Da esterno ha corsa, qualità nel tiro e può senza alcun dubbio permettersi qualche errore in più. Lì, in Nazionale ha sempre fatto bene“. Insomma, il Mancio prova a caricare il Berna.

