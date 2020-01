Simeone ha lanciato una piccola frecciata alla Juventus. Le reazioni alle parole del tecnico dell’Atletico Madrid sono state immediate.

Le polemiche nel mondo del calcio sono all’ordine del giorno e fanno parte della normalità. A scatenarle questa volta è stato l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone. L’allenatore argentino, che in Italia ha indossato le maglie di Inter e Lazio, ha messo nel mirino, ancora una volta, la Juventus. E le reazioni sui social network sono state a dir poco immediate e puntuali.

Simeone, che frecciata alla Juventus: i social si scatenano

Il Cholo ha parlato della Vecchia Signora mentre spiegava le caratteristiche e le peculiarità del suo attaccante Alvaro Morata: “Ci sono giocatori con un certo tipo di caratteristiche. Lui sotto certi punti di vista mi ricorda un po’ Pippo Inzaghi, che giocava sempre al limite e in situazioni più favorevoli che sfavorevoli. La relazione con Morata è molto simile. Anche Alvaro gioca sempre sul filo del fuorigioco. Inzaghi però lo lasciavano andare, perché a quei tempi non c’era il Var e lui giocava nella Juventus“.

Parole a dir poco di fuoco. E la reazione sui social network è stata immediata. I tifosi bianconeri ovviamente non l’hanno presa bene: “Inzaghi ha giocato più nel Milan che nella Juventus”, “Sei pronto per allenare l’Inter”, “Deve sempre parlare di noi”: questo il tenore dei commenti dei supporters della Vecchia Signora. Dall’altro però ci sono anche gli antijuventini che sostengono quanto detto da Simeone: “Ha detto solo la verità e quello che tutti sanno“. Insomma, le polemiche corrono ancora una volta sul web. Perché certe vicende del passato non saranno mai dimenticate.

