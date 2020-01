L’Atalanta gioca davvero un grande calcio, sta raccogliendo dei risultati importantissimi in serie A e in Europa. Merito del lavoro di Gasperini, allenatore molto preparato, e anche di una grande programmazione societaria in chiave calciomercato. Il giornalista Maurizio Pistocchi però sottolinea anche l’importanza della preparazione atletica.

«Complimenti all’Atalanta: gioca e corre per 90’. Il segreto della sua invidiabile condizione atletica si chiama Jens Bangsbo, guru danese già alla Juventus di Moggi e Lippi: da quando Gasperini l’ha voluto a Zingonia, l’Atalanta vola» è il tweet del giornalista. Qualcuno però ha voluto leggere tra le righe anche un’allusione.

Bangsbo è stato infatti uno dei preparatori della Juventus ai tempi di Moggi. Negli anni che poi finirono sotto la lente del procuratore Guariniello, con le conseguenti indagini per doping dopo le accuse di Zdenek Zeman.

E per questo motivo non sono mancate le polemiche. Basta scorrere tra le risposte al tweet per vederlo. Chi contro e chi a favore, come al solito. Ma c’è anche chi sottolinea il grande lavoro tattico del tecnico e la bravura della società orobica nel costruire nel corso degli anni una squadra che ha tanti calciatori di qualità.

