Video Lecce Inter: gol, highlights e sintesi partita

Lecce Inter era senza alcun dubbio il match più atteso della domenica pomeriggio della 20esima di Serie A. I nerazzurri andavano a far visita ai salentini, alla ricerca di punti importanti per la salvezza. Gli uomini di Conte avevano però necessità di una vittoria per restare ai vertici della classifica, mettendo pressione alla Juventus e respingendo l’assalto di una scatenata Lazio.

Video Lecce Inter gol highlights e sintesi

La squadra di Liverani in casa riesce sempre a rendere il meglio, ma stavolta aveva di fronte una delle squadre più forti del campionato. La sconfitta contro il Parma obbligava però Babacar e compagni a provare a fare risultato. L’Inter però non poteva permettersi passi falsi, perché la corsa scudetto non permette soste ed errori. Ed è per questo che allo stadio Via del Mare è andato in scena un match appassionante e avvincente.

Video Lecce Inter highlights permette di vedere tutti i gol, le immagini e le azioni salienti della sfida tra i pugliesi e i lombardi. Non sono affatto mancate le emozioni e i colpi di scena. E Fabio Liverani e Antonio conte hanno sicuramente avuto delle risposte molto importanti dalla partita odierna.

