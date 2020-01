Cuadrado e Alex Sandro ko, la Juventus si ritrova senza terzini

Cuadrado e Alex Sandro oggi non si sono allenati. Il colombiano ha la febbre, mentre il brasiliano è stato sostituito da Danilo contro il Parma ieri sera.

Continua, serratissimo, il calendario della Juventus. La vittoria di ieri sera ha significato primato e allungo in vetta, a + 4 sull’Inter. I giocatori bianconeri si sono ritrovati già in tarda mattinata al JTC, per cominciare a preparare la sfida di mercoledì sera. Ancora all’Allianz Stadium, contro la Roma, si vivranno 90’ validi per i quarti di finale di Coppa Italia. Scarico per chi ha giocato ieri, attivazione, lavoro tecnico e partita per il resto del gruppo: ecco il menu della giornata di oggi. A tenere in agitazione Sarri, però, sono le condizioni di Cuadrado e Alex Sandro.

Cuadrado e Alex Sandro ko

Il sito ufficiale bianconero ha dato aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori finiti ko. Cuadrado e Alex Sandro infatti non si sono allenati con i compagni. Il brasiliano è stato sottoposto oggi presso il J|Medical a un controllo radiologico all’ emicostato destro. Lo stesso ha escluso la presenza di fratture costali. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Il colombiano non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera forma influenzale.

Un vero problema per Sarri

Le probabili assenze di Cuadrado e Alex Sandro potrebbero essere una brutta gatta da pelare. Maurizio Sarri non può infatti fare affidamento già su De Sciglio che ne avrà per altri almeno 10 giorni. A disposizione c’è il solo Danilo che contro il Parma è subentrato facendo bene sulla fascia sinistra. Ci sono ancora 48 ore di tempo, parola ai medici.

