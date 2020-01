Juventus Roma Probabili Formazioni Coppa Italia: Sarri fa turn over?

Juventus Roma Probabili Formazioni, quarti di finale Coppa Italia: Maurizio Sarri farà turn over oppure no? Le ultimissime news su chi scenderà in campo.

Sarà una sfida da dentro e fuori quella dei quarti di finale di Coppa Italia: Juventus Roma non è una sfida come tutte le altre, non lo è mai, vista l’eterna rivalità che esiste ormai da tempo immemore tra le due squadre e tifoserie, calcisticamente parlando.

In molti, però, si chiedono se i rispettivi allenatori, Sarri e Fonseca, faranno turn-over per dare spazio alle seconde linee oppure no. La sensazione a poco più di 24 ore dal fischio di inizio all’Allianz Stadium di Torino è che ci sarà qualche cambio rispetto all’11 che è sceso in campo nell’ultima sfida di campionato, ma non troppo.

Ecco le probabili formazioni di Juventus Roma:

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

Juventus Roma Probabili Formazioni Coppa Italia: turn over per Sarri?

La Juve di Maurizio Sarri dovrebbe proporre un 4-3-1-2 in cui Buffon sarà tra i pali, Cuadrado sarà il terzino destro, mentre De Ligt e Bonucci sarà la coppia di difensori centrali, con Rugani destinato ancora una volta alla panchina, mentre Alex Sandro completerà il reparto.

A centrocampo dovrebbe tornare Emre Can accanto a Pjanic e Rabiot in cabina di regia, mentre sulla trequarti ci dovrebbe essere il ritorno di Federico Bernardeschi, il quale dovrebbe agire alle spalle di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo: ancora panchina per Gonzalo Higuain.

