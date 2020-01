Nervi tesi in casa Juventus dopo la vittoria di ieri sera contro il Parma. Ecco cosa è successo subito dopo il fischio finale.

La Juventus ha battuto 4-1 il Parma e ha staccato l’Inter di Antonio Conte, fermata sul pareggio dal Lecce e ora distante quattro punti. Nonostante questo però in casa bianconera non ha dominato proprio il buonumore. Un episodio ha fatto discutere e non poco sui social network.

Juventus, nervi tesi a fine partita: ecco cosa è successo

A fine partita e poco dopo il fischio finale infatti Higuain, Cuadrado e Pjanic sono immediatamente e direttamente rientrati negli spogliatoi senza raggiungere i propri compagni e senza festeggiare con il resto della squadra sotto la curva. Un atteggiamento che non è andato giù a molti tifosi, che sui social non hanno perso tempo per sottolinearlo.

Per di più il loro comportamento è stato notato da Szczesny, Bonucci, Ronaldo e Matuidi. Inoltre i quattro hanno più volte richiamato i loro compagni a rientrare in campo, ma senza ottenere risposta e risultato sperato. E sul web, come detto, già da ieri sera stanno circolando molti commenti. Alcuni hanno persino ipotizzato che il comportamento di Higuain, il primo a rientrare negli spogliatoi, sia dovuto a un mancato passaggio della palla da parte di Ronaldo nei minuti finali di gioco. Difficile sapere come siano andate realmente le cose, ma ciò che è certo è che la serenità non sembra farla da padrone.

