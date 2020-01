Ad analizzare Juventus Roma nell’immediato post partita è stato Leonardo Bonucci. Queste le parole del difensore dei bianconeri.

La Juventus continua a vincere. I bianconeri hanno superato 3-1 la Roma, centrando così la qualificazione alla semifinale di Tim Cup. Una vittoria costruita nel primo tempo, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci. E proprio il difensore centrale ha parlato nel post partita.

Bonucci, Juventus Roma: “Una vittoria sofferta”

“Non dobbiamo mollare, perché appena abbassiamo di un giro il motore, come si è visto stasera, andiamo in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, pur soffrendo qualcosa“, queste le parole del capitano dei piemontesi, rilasciate nell’immediato post partita ai microfoni di ‘Rai Sport’.

Bonucci si è concentrato poi anche sull’assenza di Dybala: “Lui per noi è un valore aggiunto, ma abbiamo tanti calciatori. Hanno fatto bene Douglas, Cristiano e Higuain. Ci sono tre obiettivi da raggiungere e tutti dobbiamo farci trovare sempre pronti, accettando le decisioni e le scelte dell’allenatore“. Infine due battute sul campionato e sul vantaggio sull’Inter: “Quattro punti non sono nulla, anche perché mancano ancora tante partite. Siamo matti se pensiamo che bastano da qui alla fine. C’è da lavorare. Abbiamo tre obiettivi e il dovere di arrivare fino in fondo“.

