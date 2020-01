Danilo e la Juventus, è arrivata l’ora di sfruttare la chance in Coppa Italia

Danilo è l’unico terzino di ruolo che è rimasto a Sarri dopo il ko di De Sciglio e i problemi di Alex Sandro. Stasera con la Roma toccherà a lui.

E’ la serata di Danilo. Si tratta dell’unico terzino di ruolo disponibile stasera per Juventus-Roma. Per la Coppa Italia, infatti, ha già da tempo dato forfait De Sciglio a causa di un’elongazione agli adduttori. Alex Sandro, inoltre, non è al meglio come testimonia la sostituzione di domenica sera col Parma. Insomma, coperta molto corta che spingerà Cuadrado a destra a fare gli straordinari nonostante la febbre.

LEGGI ANCHE >>> Higuain nel frattempo potrebbe lasciare la Juventus

Le parole di Sarri su Danilo

Ieri pomeriggio in conferenza stampa Maurizio Sarrio ha parlato del terzino brasiliano spendendo parole di elogio. Del resto nell’ultimo turno di campionato ha giocato molto bene a sinistra. «Danilo è un elemento affidabile, uno che difficilmente sbaglia partita – ha detto -. Ha anche una forte personalità, è una figura importate dello spogliatoio». Il trainer bianconero non si è limitato a questo, ma ne ha descritto anche le caratteristiche tecniche. «Sulla sinistra rende come a destra, al massimo ha qualche problema in più in fase di uscita e di impostazione dal basso perché il piede preferito è l’altro».

LEGGI ANCHE>>> Van de Beek alla Juventus, Calciomercato: ci sono problemi

I numeri del brasiliano

In stagione Danilo ha giocato dieci volte in Serie A realizzando un gol contro il Napoli all’esordio. Più costante il suo impiego in Champions League dove è sceso in in 4 occasioni su 6 nella fase a gironi. Già presente con l’Udinese, infine, negli Ottavi di finale di Coppa Italia la settimana scorsa. Si tratta di un nazionale brasiliano che ha vestito la maglia verdeoro in 25 match andando a segno a novembre con la Corea del Sud.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK