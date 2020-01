Ci siamo, sembra ormai essere tutto pronto per il trasferimento di Marko Pjaca al Cagliari: i dettagli dell’affare di calciomercato Juventus in uscita.

Sembra ormai tutto fatto per il passaggio di Marko Pjaca al Cagliari: lo sfortunato attaccante della Juventus, che da quando è arrivato in bianconero è stato vittima di due gravissimi infortuni che ne hanno limitato l’esplosione e la carriera, proverà a ripartire nuovamente, questa volta dalla Sardegna.

Fabio Paratici nel pre-partita di Juventus Roma di Coppa Italia: il CFO dei bianconeri ha confermato la positività da parte della società di Corso Galileo Ferraris nel poter chiudere quest’operazione che permetterà all’estroso croato di andare a giocare con continuità in provincia, trovando spazio in una realtà più piccola ma che gli darà l’opportunità di ritornare quello di un tempo.

i dettagli dell’operazione sono già stati svelati: prestito oneroso per 18 mesi con diritto di riscatto a favore del Cagliari che avrà, così facendo, a disposizione per un anno e mezzo un ragazzo che, se ritrovato sotto il profilo fisico e della fiducia, può davvero fare la differenza ed esplodere definitivamente.

Pjaca al Cagliari, calciomercato Juventus: i dettagli

Dopo le due sfortunate parentesi allo Schalke 04 ed alla Fiorentina, in cui non solo ha trovato poco spazio ma è anche stato colpito da una ricaduta, per Pjaca questa è l’opportunità davvero da non sbagliare.

La società sarda crede tanto in lui ed è stata anche lungimirante sotto questo punto di vista a fare un investimento su di lui, che non può proprio essere considerato ancora una scommessa. se sta bene, infatti, il ragazzo ha dimostrato di essere non solo affidabile ma anche e soprattutto in grado di spaccare le partite una volta sceso in campo.

