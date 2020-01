Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero costruire un tesoretto per cercare l’assalto a tre grandi obiettivi: ecco chi sono.

Tesoretto. Potrebbe essere questa la parola d’ordine attorno a cui potrebbe ruotare il calciomercato estivo della Juventus. Grazie a qualche cessione infatti i piemontesi dovrebbero racimolare quel bottino necessario per cercare l’assalto a dei grandi obiettivi. I nomi sul taccuino sono tanti, ma principalmente l’attenzione potrebbe concentrarsi su tre: Tonali, Icardi e Pogba.

Calciomercato Juventus, ecco il tesoretto per gli acquisti estivi

Ma chi potrebbero essere gli indiziati a partire? Tanti i giocatori in bilico dalle parti della Continassa. Chi potrebbe salutare già a gennaio sarà molto probabilmente Emre Can. In pole per il tedesco ci sarebbero Borussia Dortmund ed Everton. La Juventus però non sarebbe disposta a scendere sotto i 30 milioni di euro. Da valutare anche la situazione di Bernardeschi, che avrebbe molto mercato in Premier. Un addio da circa 50 milioni di euro. I piemontesi si accontenterebbero della stessa cifra per privarsi di Douglas Costa, con il Bayern Monaco che sognerebbe un romantico ritorno. Insomma, obiettivo svecchiare il reparto offensivo in casa Juventus. Ed ecco potrebbe dire addio anche Higuain, permettendo di incassare una ventina di milioni.

Cessioni che potrebbero creare quindi un tesoretto da circa 150 milioni di euro. Una cifra importante e che sarebbe reinvestita per rinforzare la rosa. Per il reparto offensivo il nome caldo è quello di Mauro Icardi. Tutto in questo caso dipenderà dall’eventuale riscatto, fissato a 70 milioni, da parte del Psg. Per il centrocampo invece i profili seguiti sarebbero due: Pogba e Tonali. Il transalpino avrebbe ormai rotto con il Manchester United, ma su di lui ci sarebbe la concorrenza del Real Madrid. Per quel che riguarda il giocatore del Brescia, Paratici avrebbe già compiuto dei passi concreti, giocando d’anticipo rispetto alle altre pretendenti.

