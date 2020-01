Paolo Di Canio ha voluto dire la sua sul momento che sta vivendo la Juventus e sulla lotta scudetto. Ecco le parole dell’ex attaccante.

Il lavoro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è sempre e comunque sotto osservazione. Molti opinionisti hanno espresso il loro parere su quanto sta facendo l’attuale allenatore dei bianconeri. Tra questi c’è stato anche Paolo Di Canio, che in passato ha indossato la maglia dei piemontesi.

Juventus, senti Di Canio: “I bianconeri sono ancora un ibrido”

Queste le parole dell’ex attaccante dei bianconeri, rilasciate ai microfoni di ‘Fanpage’: “Lo scudetto? Sarà una bella sfida fino alla fine. Conte è uno che non molla e fa un calcio, e lo dico con un accezione positiva, molto scontato e semplice. Però lo fa davvero molto bene. La Juventus è però al momento troppo superiore a livello di giocate e di qualità. L’Inter poi non ha un fantasista, mentre i bianconeri invece hanno un fenomeno e un quasi fenomeno, che è Dybala. Va detto però che la squadra è ancora un ibrido, perché Sarri ancora non ha trovato quello che vuole. Ma, nonostante il gioco a volte sia macchinoso, il gol prima o poi lo trova e poi dopo arrivederci. L’Inter è comunque una squadra compatta, tonica e secondo me sarà un bel duello fino alla fine“.

